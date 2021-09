Tri leta za rop višnjegorskega župnika

Štiridesetletnega, poprej že 31-krat obsojenega Milenka Hudorovca so danes obsodili na tri leta zapora, ker je konec decembra lani s še dvema pajdašema oropal župnika Slavka Judeža. Na začetku postopka je krivdo priznal, potem pa si je premislil in vse do konca sojenja krivdo zanikal.