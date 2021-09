Tiskovni predstavnik izraelskega premierja Basam Radi je pred pogovori v letoviškem mestu ob Rdečem morju napovedal, da bosta voditelja govorila tudi »o številnih dvostranskih vprašanjih (...) kot tudi zadnjem razvoju dogodkov v regiji in mednarodnem prostoru«. Egipt ima pogosto vlogo posrednika med Izraelom in Palestinci. Nazadnje je posredoval maja pri dogovoru o prekinitvi spopadov med Izraelom in palestinskim Hamasom, ki ima nadzor nad območjem Gaze. Izraelski mediji so nedavno poročali, da naj bi egiptovska vlada načrtovala nove posredne pogovore med stranema o izmenjavi zapornikov.

Mirovni pogovori med Izraelom in Palestinci pod posredovanjem ZDA so zastali leta 2014.

Nazadnje je bil na uradnih pogovorih v Egiptu leta 2011 takratni predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu. Do današnjega Benetovega obiska prihaja tudi deset dni po tistem, ko se je v Kairu mudil palestinski voditelj Mahmud Abas.

Analitik Nael Šama je ocenil, da je današnji obisk »pomemben korak za večjo varnost in gospodarske odnose med državama«.

Egipt je bil prva arabska država, ki je leta 1979 priznala Izrael. Jordanija mu je sledila leta 1994.