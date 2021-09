Ob pregledu kliničnih preizkusov in opazovalnih študij so avtorji poročila ugotovili, da cepiva ostajajo visoko učinkovita proti hudim oblikam covida-19 pri vseh glavnih koronavirusnih različicah, vključno z delto. So pa manj učinkovita pri preprečevanju asimptomatskega covida.

»Trenutno dostopne študije ne zagotavljajo verodostojnih dokazov o bistvenem upadu zaščite pred hudim potekom bolezni, ki je glavni cilj cepljenja,« je povedala glavna avtorica znanstvenega poročila Ana-Maria Henao-Restrepo.

Avtorji poročila, objavljenega v znanstveni reviji The Lancet, so sklenili, da »cepljenje splošne populacije s poživitvenim odmerkom v tej fazi pandemije ni primerno«.