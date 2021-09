»Ključni besedi krize zaradi covida-19 sta znanost in solidarnost. Z združevanjem svojih znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti smo se uspeli zelo hitro odzvati, vendar za dolgoročno zmago v tem boju zdaj potrebujemo solidarnost na svetovni ravni,« je Janša povedal na 71. zasedanju regionalnega odbora WHO za Evropo, na katerem sodelujejo predstavniki 53 držav evropske regije WHO.

Zdravstveni sistemi, ki so bili pod velikim pritiskom, zdaj po njegovih besedah potrebujejo znatne naložbe in inovacije, da bi postali trdnejši in odpornejši. »Da bi se to zgodilo, moramo mi - predsedniki vlad in finančni ministri - zdravstvo postaviti še višje na dnevni red,« je dejal, so še sporočili iz njegovega kabineta.