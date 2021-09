Violeta Tomić je v imenu opozicije na tiskovni konferenci opozicije pred sejo komisije in odbora povedala, da je toleriranje in financiranje odkritih neonacistov z javnim denarjem nezaslišano. Povedala je, da bo opozicija zato na skupni seji komisije za človekove pravice in odbora za kulturo predlagala, da komisija in odbor obsodita vsakršno sovražno delovanje, ki temeljni na razpihovanju sovraštva, lažeh in celo grozi z likvidacijami, ministrstvo za kulturo pozvali, da v imenu javnega interesa razkrije vlogo in vsebinsko obrazložitev odločitve o podelitvi statusa društva v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, pozvali pristojne državne institucije, da preverijo, ali Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot deluje v skladu z ustavo in zakonodajo, ter ministrstvo pozvali, da Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot prekliče sklep o delovanju društva v javnem interesu.

Minister za kulturo Vasko Simoniti se na seji do vprašanja, ali je lahko sporno Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot društvo (ki sledi neonacistični ideologiji), v javnem interesu, ni opredelil, hkrati pa je predlagal, da naj vlagatelji svoj poziv naslovijo na državne organe, ki bodo takšno ravnanje kaznovali. Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot na družbenih omrežjih poveličuje neonacistično ideologijo, s tem pa deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. Vlagatelji zato menijo, da Društvo s svojim delovanjem ni upravičeno do javnih sredstev in predlagajo, da ministrstvo za kulturo Društvu prekliče sklep o delovanju društva v javnem interesu, saj to ne deluje v skladu z Ustavo RS in razpihuje sovraštvo ter širi sovražni govor. Seja pa je bila potem zaradi odhoda ministra za kulturo predčasno prekinjena.