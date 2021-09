Takrat neznana napadalca sta v stanovanju Zagrebu julija 2005 s pištolo v glavo ustrelila 60-letnega podjetnika iz BiH Ljubomirja Gladovića, ki ima tudi hrvaško državljanstvo. Eden od napadalcev je Gladoviću v usta porinil pištolo s dušilcem in streljal.

Napadalca sta bila prepričana, da je podjetnik mrtev, ter sta odtujila dokumente in denar. Potem ko sta zapustila stanovanje, se je Gladović s poškodovano čeljustjo in rano na vratu uspel prepeljati na urgenco in je napad preživel, poroča danes Jutarnji list.

Kot dodaja, so na kraju zločina našli DNK enega od napadalcev, a so šele v začetku letošnjega leta uspeli razkriti, kdo je bil na kraju zločina. Reljić naj bi decembra lani v Münchnu umoril 60-letno podjetnico in jo oropal. Za seboj je znova pustil sledi DNK, ki so jih uvrstili v mednarodno policijsko datoteko. Letos se je pokazalo, da so sledi DNK iz Münchna enake tistim iz Zagreba ter so na ta način identificirali Reljića.

Kot drugega napadalca iz Zagreba so identificirali 61-letnega državljana Slovenije, ki ga prav tako sumijo kaznivega dejanja poskusa umora, je objavila zagrebška policija na svoji spletni strani. Kot so dodali, so Reljića v začetku leta izročili iz Srbije v Nemčijo, medtem ko 61-letnega Slovenca, za katerega ne navajajo imena, še iščejo.