Na športnih tekmovanjih se včasih glavna zgodba zgodi izven športnega dogajanja in ni v ničemer povezana s tekmovanjem. Prav nič drugače ni bilo na študentski tekmi ameriškega nogometa v Miamiju, kjer sta se med seboj pomerili univerzitetni ekipi Miami Huricanes in Appalachian State.

Še sreča, da navijači nosijo s seboj zastave

V nekem trenutku tekmovanja so se na enem delu stadiona začeli nenavadni kriki navijačev, ki so v roke vzeli tudi mobilne telefone in dogajanje posneli. V zgornjem predelu stadiona se je zaradi neznanega razloga znašla mačka, ki je obvisela na zunanji strani ograje in je bila tik pred tem, da pade v globel. Navijači nad njo ji niso mogli pomagati, zato pa so se z izjemno potezo znašli tisti pod njo.

»Moja žena vedno na tekmo prinese ameriško zastavo. Bila sva zelo blizu dogajanja. Na mestu se je zbrala tudi že ekipa reševalcev, ki je zastavo postavila na predvideno najboljši položaj,« je dogodek za lokalne medije opisal eden izmed gledalcev na tekmi, čigar žena je imela velike zasluge za srečen konec.

Prestrašena mačka se je dolgo časa držala za papirnati pano na zunanji strani ograje. »Trajalo je celo večnost,« je še dejal gledalec. Ko pa je mačka izgubila moč, je padla v globel in na njeno srečo ravno v zastavo. Po nekaj trenutkih je prestrašena skočila v objem navijačev, ki so bili v okolici in navdušenje navijačev je bilo izjemno.

Na koncu tekmovanja je domače moštvo premagalo gostujoče z rezultatom 25:23, tako da je bil večer v Miamiju popoln. Z igro svojega moštva ni bil zadovoljen zgolj trener, ki je po koncu tekme odgovoril tudi na vprašanje o nenavadnem dogodku med tekmo. »Ne vem, kaj se je dogajalo takrat. Vam pa zagotovim, če nam ta mačka pomaga izboljšati igro v končni coni, bom storil vse, da dobi štipendijo,« je malce v šali in malce v frustracijah zaradi igre svojega moštva dejal trener Manny Diaz.