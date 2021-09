»Ponoči je bila iz Gaze na ozemlje Izraela izstreljena še ena raketa,« so v izjavi zapisale izraelske obrambne sile. »V odgovor so izraelski lovci (...) zadeli vojaško bazo teroristične organizacije Hamas,« so sporočili.

Z območja Gaze so proti Izraelu ponoči že tretjo noč zapored priletele rakete, na katere se je odzvala izraelska vojska, ki poudarja, da je za raketne napade odgovorno gibanje Hamas.

Na območju med Gazo in Izraelom se v zadnjem času krepijo napetosti, kar povzroča skrb, da bi lahko strani znova prešli v odkrit konflikt, poroča dpa. Prebivalci Gaze so znova začeli pošiljati v zrak balone z eksplozivi ali vnetljivimi predmeti v upanju, da jih bo veter odnesel v Izrael in povzročil škodo. Izrael je takšne dejavnosti že obsodil in zaradi njih izvajal napade.