Ta za zdaj v moški konkurenci v odprti eri tenisa (od leta 1968) ostaja le v rokah legendarnega Avstralca Roda Laverja. Pred očmi slovite »rakete« je Medvedjev na polnih tribunah stadiona Arthur Ashe prikazal sijajno predstavo in 34-letnemu Srbu preprečil kar nekaj zgodovinskih dosežkov.

V prvi vrsti koledarski grand slam, potem ko je februarja dobil OP Avstralije, junija OP Francije in mesec kasneje še Wimbledon. Vse štiri turnirje je v vsej zgodovini tenisa v koledarskem letu poleg Laverja, Avstralcu je to uspelo tudi leta 1962, osvojil le še Američan Don Budge leta 1938. V ženski konkurenci pa je to uspelo trem igralkam, Američanki Maureen Connolly (1953), Avstralki Margaret Court (1970) in Nemki Steffi Graf (1988).

Po drugi strani je Đoković v rekordnem 31. finalu, deli si ga s Švicarjem Rogerjem Federerjem, ostal brez 21. naslova na turnirjih velike četverice, s čimer za zdaj z 20. na vrhu večne lestvice ostaja izenačen s Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom.

Medvedjev je v svojem tretjem finalu prvič okusil slast zmage na največjih štirih turnirjih in postal tretji Rus z lovoriko za grand slam po Jevgeniju Kafelnikovu in Maratu Safinu. V prvih dveh finalnih nastopih je Moskovčan leta 2019 izgubil proti Nadalu na OP ZDA, letos pa je moral v Melbournu priznati še premoč Đokoviću. Slednji s 5:4 v medsebojnih obračunih proti Rusu še naprej vodi, a je bil četrti poraz daleč najbolj boleč za Beograjčana v lovu na zgodovinske dosežke.