Državna prvakinja Mura je očitno dvignila formo in na derbiju kroga proti Olimpiji prišla do tretje zmage v sezoni, s katero si je dvignila samozavest pred nastopom v evropski konferenčni ligi. Ljubljančani so bili zelo neučinkoviti v drugem polčasu, potem ko so prvega odigrali neverjetno slabo.

Mura je trpela v drugem polčasu

Mura je tudi brez Bobičanca (poškodovan) in okrepitve Mulahusejnovića (bolan) premagala Olimpijo. Domača navijaška skupina Black Gringos je 30 let obstoja proslavila z bučnim navijanjem, koreografijo in pirotehniko. Igralci Mure so se jim oddolžili s tretjo zmago sezone, s katero so ujeli vrh lestvice in si dvignili samozavest pred zgodovinsko prvo tekmo v evropski konferenčni ligi, ko se bodo v četrtek ob 18.45 v Ljudskem vrtu pomerili z nizozemskim Vitessejem.

Prve pol ure, ko je bila tekma prekinjena zaradi dima, ki je po prižganih baklah prekril Fazanerijo, je z izjemno ofenzivnim pristopom igrala le Mura in tudi povedla v 18. minuti. Po podaji Lotriča iz kota je z glavo zadel Karničnik, višje vodstvo pa jim je preprečil vratar Vidmar.

»Nimam pojma, zakaj smo v prvem polčasu izgledali tako slabo,« je izpostavil branilec Olimpije Antonio Delamea Mlinar. Olimpija je v drugem polčasu prevladovala, Mura pa se je z zanjo značilno obrambno igro, ki je zaščitni znak trenerja Šimundže, spretno branila in prežala na protinapade. Ljubljančani so zapravili pet lepih priložnosti, ko se je izkazal tudi vratar Obradović, in v 90. minuti ostali brez kapetana Elšnika, ki je bil izključen zaradi grobega prekrška nad Lorbkom.

»Razočarani smo, še bolj pa sem jezen, saj smo predvideli nekatere stvari, potem pa nam jih ni uspelo uresničiti. Mura je odigrala fantastičen prvi polčas, mi pa bi ga zagotovo lahko boljše. Vsaj deset odstotkov boljše, kar bi bilo dovolj, da jim pariramo in odidemo v drugi polčas izenačeni. Manjkalo nam je veliko. Nismo osvajali drugih žog, izgubljali smo dvoboje, pa tudi taktičnih dogovorov se nismo držali. Dober drugi polčas na žalost ni bil dovolj. Imeli smo tri, štiri dobre priložnosti za zadetek, a jih nismo izkoristili. Prihajamo v nevarne situacije, potem pa jih ne znamo realizirati. Čestitke Muri za zasluženo zmago,« je po tekmi povedal trener Olimpije Sava Milošević. Olimpija je doživela že tretji poraz v sezoni in zapravila priložnost za preboj v vrh. Za šampionske ambicije ji kronično manjka nepredvidljivosti in kakovosti, najbolj pa klasičen napadalec, kakršen je bil Vombergar. Medtem je Radivoj Bosić, ki je bil v Olimpiji kaznovan zaradi nediscipline, postal član portugalskega drugoligaša Nacionala z Madeire.

»Prvih 35 minut smo odigrali fenomenalno, dobivali smo druge žoge, si priigrali priložnosti. Škoda, da nismo dosegli še drugega gola, ker bi bilo nekoliko lažje. V drugem polčasu smo malo trpeli, ni nam uspelo zadržati žoge, vendar se nam je na koncu izšlo. Navijači Black Gringos so pripravili odlično vzdušje, zraven so bile bakle in ognjemet, mi pa smo jim to na igrišču vrnili z zmago,« je povedal strelec edinega gola Žan Karničnik.