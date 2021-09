Poglobitev Zaloške ceste je nesmiselna

V dogovoru med državo in glavnim mestom sta vlada in občinsko vodstvo iz naftalina potegnila idejo o poglobitvi Zaloške ceste, ki naj bi bila glede na izjave potrebna predvsem zaradi parkirnih težav zaposlenih in obiskovalcev UKC. A dejstvo je, da bi bila glede na novo urbanistično zasnovo bližnjega območja Vodmata poglobitev nesmiselna.