Res je, Matej, vlade pod vodstvom SDS so v stalnem konfliktu s skoraj vsemi, in res je, če bomo volili te iste ljudi, ki so na položaju zdaj, bomo težko dobili drugačne rezultate. Res pa je tudi, da smo mi do danes mislili, da je NSi skupaj v vladi s to isto SDS. A očitno smo se motili. No, ne sekirajmo se za to. Saj bo danes Janez Janša prebral ta Toninov govor in mu bo že povedal, kaj si o tem misli. In kam Tonin po njegovem mnenju sodi.