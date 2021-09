Papež Frančišek je danes za sedem ur obiskal Madžarsko, preden je odšel na Slovaško, kjer bo ostal tri dni. »Papež Frančišek hoče ponižati Madžarsko, ker bo ostal samo nekaj ur,« so komentirali na eni od provladnih televizijskih postaj. Sicer naj bi premier Viktor Orban, ki ga prihodnje leto čakajo volitve, zaman prosil papeža, naj ostane dlje. A očitno je hotel papež pokazati, da se ne strinja z njegovim odnosom do migrantov in beguncev. Orbanu naklonjeni madžarski mediji so v zadnjih letih za papeža celo trdili, da je protikrščanski, ker pomaga beguncem.

Mestne oblasti v Budimpešti, ki so proti Orbanu, pa so papežev obisk izkoristile za to, da so izpostavile njune razlike glede demokratičnih vrednot in odnosa do manjšin. Tako so razobesile transparente s Frančiškovimi citati, kot je: »Zloraba oblasti je žalitev za človeško dostojanstvo in tega ne smemo dovoliti.«

Srečanje v Muzeju upodabljajoče umetnosti je trajalo 40 minut. Madžarski premier, ki je sicer protestant kalvinist, pa je potem na facebooku objavil fotografijo, kako s papežem stojita pred madžarsko in vatikansko zastavo, spodaj pa je pripisal: »Papeža sem prosil, naj ne dovoli, da bi krščanska Madžarska izginila.« Orban namreč trdi, da madžarsko krščansko identiteto ogrožajo muslimanski migranti. A papež je med obiskom posvaril pred »togim branjenjem naše tako imenovane identitete«.

Papež se je v Budimpešti srečal tudi z verskimi voditelji različnih krščanskih veroizpovedi in Judov. Dejal jim je: »Grožnja antisemitizma še vedno tli v Evropi in drugod. To je zažigalna vrvica, ki jo je treba ugasniti s skupnim delovanjem v pozitivno smer in z zavzemanjem za bratstvo.« Na Madžarskem je ostalo še 100.000 Judov, pred drugo svetovno vojno pa jih je bilo več kot pol milijona, a so jih nemški nacisti večino usmrtili v Auschwitzu. Na Madžarskem pa je, podobno kot na Poljskem, še danes prisoten antisemitizem. Celo Orban včasih igra na to karto, zlasti se to kaže v njegovem sovražnem odnosu do Georgea Sorosa, ki je judovskega rodu in se zavzema za demokracijo.

Papež je imel v Budimpešti še mašo ob koncu Mednarodnega evharističnega kongresa, ki se je je udeležil tudi Orban. V pridigi je pohvalil Madžarsko, ker je ostala zvesta svojim krščanskim koreninam, a dodal, da je Kristusov križ tudi zahteva po odprtosti do drugega, ki potrebuje pomoč. mš