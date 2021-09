Minister, bolj uničevalen od virusa

Raziskava o položaju delavcev v kulturi in kreativnih industrijah, ki so jo nedavno izpeljali v zavodu Poligon, lahko z žalostnimi izsledki preseneti zgolj tiste, ki so zadnjih nekaj let prespali. To, da precejšen del ustvarjalcev živi v revščini in da so razmere v sektorju tudi na splošno sila klavrne, že dolgo ni več novica. In razumljivo je tudi, da so se po tistem, ko je epidemija v preteklem letu in pol skoraj povsem onemogočala normalno delovanje tega področja, nakopičene težave še poglobile.