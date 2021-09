Krimova odprava se je na Švedsko podala že ob treh zjutraj v noči s četrtka na petek: najprej z avtobusom iz Ljubljane do Zagreba, nato z letalom najprej do Amsterdama, nato pa do Göteborga. Pred tekmo v mestecu Partille, ki je predmestje Göteborga in v katerem vsako leto poteka Partille Cup, eden največjih rokometnih turnirjev v različnih starostnih kategorijah na svetu, je bila statistika medsebojnih dvobojev na strani Krima: štiri zmage ter po dva remija in poraza, pri čemer so imele Slovenke na po štirih dvobojih doma in v Skandinaviji enak izkupiček: po dve zmagi ter po en remi in poraz.

»Zagotovo smo favoritinje in gremo po zmago,« je pred tekmo napovedala Andrea Lekić, Krimova nova (stara) igralka. Besede igralke, ki je bila prvič v klubu med letoma 2007 in 2011, v ponedeljek pa je praznovala 34. rojstni dan, so se sprva izkazale za pravilne, kajti krimovke so po dobrih desetih minutah vodile že s 4:0. Toda gostiteljice so jih ujele že pri 6:6 v dvajseti minuti, ekipa Rasmusa Overbyja, Danca na klopi Švedinj (poročen je s 33-letno Johanno Ahlm, nekdanjo igralko kluba in reprezentantko, s katero imata sina Theodorja), je pred koncem polčasa zaostajala za tri (9:12), v drugem polčasu pa se je tekma obrnila na glavo.

Po štirih začetnih izenačenjih si je Sävehof, ki ima med vsemi šestnajstimi klubi v ligi prvakinj najmanj tujk (le tri – Danki Lauro Jensen in Trino Mortensen in Nizozemko Tamaro Haggerty), v 39. minuti po golu Jamine Roberts, z desetimi goli prve strelke tekme, pri 17:16 priigral premierno vodstvo. Sledilo je še devet izenačenj, na začetku predzadnje minute pa je Krim zaradi napačne menjave ostal – po predhodni izključitvi Allison Pineau – z dvema igralkama manj. Ko je Lekićeva 37 sekund pred zadnjim znakom sirene zadela za 28:28, je kazalo, da bodo gostje izvlekle vsaj remi. A z igralko več je levoroka Nina Koppang (šest golov iz osmih poskusov) le dvajset sekund pred iztekom dvoboja zadela za 29:28, Krimova igralka Oceane Sercien Ugolin pa je v zadnjem napadu zapravila žogo in Sävehof je na svoji 79. tekmi med evropsko elito dosegel šele 14. zmago ob osmih remijih in kar 57 porazih.

Krimov trener Uroš Bregar je priznal, da je zelo razočaran: »Odigrali smo zelo slabo. V prvem polčasu smo igrali slabo v napadu, a smo se v drugem dvignili, žal pa smo padli v obrambi. V končnici smo naredili nekaj napak in se branili celo z dvema igralkama manj. To ni bila igra na naši ravni, do sobotne domače tekme proti Györu se moramo dvigniti in odigrati tako, kot se od nas pričakuje.« Tudi desnokrilna igralka Katarina Krpež Šlezak, ki je dosegla pet golov, je pričakovala drugačen razplet: »Prva tekma v sezoni je vedno najtežja, a nismo odigrale tako, kot smo želele in pričakovale. Pričakovale smo zmago, toda ostale brez nje.«

Skupina B, 1. krog: Sävehof – Krim Mercator 29:28 (11:13), Györ – Vipers Kristiansand 35:29 (17:13), Kastamonu Belediyesi – Odense 25:31 (11:15), Metz – CSKA Moskva (preloženo).