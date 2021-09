• Po tridesetih letih imamo še vedno samo polovično demokracijo, ker levica ni resnično sestopila z oblasti in dopustila pluralizma. Poskušala je ohraniti nadzor nad vzgojo in izobraževanjem, kulturo in javnim mnenjem, javnimi glasili, sodstvom in financami…

• Civilna družba ni vredna tega imena, saj je spolitizirana, finančno nesamostojna, prisesana na oblast.

• Edino samostojna še vedno ostaja Katoliška cerkev, ki je le tolerirana, a radikalno nezaželena.

• Pokazatelj človekovih pravic je resnična verska svoboda, pokazatelj demokratičnosti pa, na primer, verski pouk v šolah.

Ne morem soglašati z njim in z utvarami SDS, da se je naša »prava zgodovina« začela šele leta 1991. (Za drugi najpomembnejši datum bi gotovo izbrali rojstvo Noriškega kraljestva, a imajo smolo, ker ni dokazov, da bi obstajalo. Vseeno mu Janša dela reklamo, še bolj jo hoče sebi, svoji knjigi, s črnim panterjem na manšetnih gumbih ob predsedovanju.)

In še pomnite, državljani, kako je ta »Martin Krpan« iz kleti Cankarjevega doma sam, morda še s Krkovičem, premagal JLA? Nato je državljane takoj začel deliti na dobre in zle: na edino zaslužne domoljube, ki so nas že v drugi svetovni vojni reševali skupaj s fašisti in nacisti (pa mnogimi predstavniki slovenske RKC), s katerimi se očitno še vedno dobro razume, in na komuniste, velike zločince, ter njihove genetsko obremenjene potomce, ki so nam vseh 40 let po vojni povzročali eno samo nepopisno trpljenje. To je njihova zgodovinska resnica in Janšev »klic po sodelovanju«, s katerim tako rad manipulira, »človekoljubni in resnicoljubni stresi« pa kimajo. Vse socialistične dosežke so popljuvali, pod ceno razprodali, zavrgli ali uničili, a to ni nepremišljenost in maščevalnost, ampak pot v drugo Švico. Ni se (še) izšlo, ker grdi komunisti zavirajo napredek, različni stresi pa spet glasno kimajo obžalovanju, da se jih ni pravočasno lustriralo. Nekdanji socialisti, napaka, pa kar naprej molčijo.

Na upravljanje države se »domoljubni« amaterji niso spoznali, ne pred tridesetimi leti in tudi zdaj ne. Država je samo njihov plen in »zdaj bodo oni kradli«. Aja, in vse nagnili v »desno«. Zato povsod nastavljajo nove in nove uslužne olaje. Na pravila, zakone in ustavo se vlada požvižga, ker »rešuje« življenja«, Cerkev pa, ker nas hoče vrniti v začetek dvajsetega stoletja. To bi bil zanjo popoln pluralizem in še popolnejša »demokracija«.

Težko se sprijaznim z dvoličnostjo in svetohlinstvom skoraj svetih mož, na primer z njihovo brezmejno pogoltnostjo, za kar bi še »hudiča« podprli, božje in papeževe napotke pa skoraj ignorirajo. Radi bi širili svojo ideologijo po šolah in še najraje kar izbrisali 7. člen ustave. Počasi jim to že uspeva. Hočejo »reševati« zarodke Slovenk, muslimanski otroci pa lahko umirajo v vojnah in na migrantskih poteh; samo ena družina je prava, LGTB-skupnost pa je deležna diskriminacije; civilna družba se bori za človekove pravice vseh, zato dobi (tudi) Stresovo oznako, da je spolitizirana. Kaj pa pravite na njegovo izjavo, da je RKC še edina samostojna? Ne vem, zakaj je potem tako vztrajno prisesana na davkoplačevalski denar in ta vlada jo še privilegira.

Res je, gospod Anton Stres, visoki predstavniki Cerkve ste si zapravili ugled. Državljani ne bomo pozabili tudi na dolgove s pornofilmi v okviru T-2, na kraje Zvona 1 in 2, na v naravi vrnjeno fevdalno premoženje, na objekte in gozdove, ki ste jih že enkrat prodali, in še na marsikaj. Bolj kot politiki in denarju bi se raje posvetili svoji veri. V cerkvah. Pa ker tako radi posnemamo Nemčijo, bi bilo dobro uvesti »cerkveni davek«.

Polona Jamnik, Bled