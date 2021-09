Na tak način smo spoznali, katere so potrebe krajanov posameznih lokalnih okolij. To so za nas dragocene informacije. Vesel sem tudi odziva naših občank in občanov, saj si želimo, da bi bili ti aktivni državljani. Na splošno smo z odzivom na projekt, ki smo se ga lotili prvič, lahko kar zadovoljni. (Foto: Blaž Račič, župan občine Jesenice)