V koloparku v Spodnji Šiški so se na gorskokolesarskem festivalu ob zvokih punka, rocka in hiphopa preizkusili kolesarji različnih starosti. Nastopili so tudi številni znani Slovenci, med drugim Rok Perko, Filip Flisar, Žiga Födransperg - Fedr, Marko Grilc, Jure Košir, Rene Mlekuž, Jure Vnuk, Gušti, Trkaj, Zlatko in Žiga Gombač. »Pri pumptracku gre v osnovi za to, da s tlačenjem pridobivaš hitrost in ni treba poganjati. S prenosom teže pridobivaš hitrost in se naučiš tudi osnovnih tehnik, da lahko greš potem recimo vozit v gozd,« je pojasnil soorganizator festivala Tine Mahkovec, predsednik Kolesarskega društva Rajd.

Športni dnevi za učence Z ljubljansko občino sodelujejo še pri drugem projektu, ki je bil navdih za dobrodelni dogodek. Na največjem koloparku na Fužinah že tri leta organizirajo športne dneve za 4. razrede ljubljanskih osnovnih šol, kjer jih učijo o gorskem kolesarstvu. »To se je razvedelo po Sloveniji in za to se zanimajo vse šole. Tako smo se odločili, da zberemo denar za nakup dodatnih 20 BMX-koles, ki jih bomo potem brezplačno posojali po Sloveniji in še več otrok spravili na kolo,« je povedal Mahkovec. Vsak od znanih udeležencev bo daroval še en rekvizit iz svoje kariere, ki jih bodo v naslednjih dneh prodali na dražbi. Filip Flisar se je odločil, da bo na dražbo dal nekaj uporabnega, zato je daroval svoje nove smučarske palice. Zanj sploh ni bilo vprašanje, ali se bo dobrodelne vožnje udeležil. »Rad pomagam in bicikel je velik del mojega življenja. Tudi tekmoval sem s kolesom z dečki, ki to organizirajo. Jasno, da bom prišel na tak dogodek.« Tudi Marko Grilc se je na povabilo fantov takoj odzval. Z gorskim kolesarstvom se ukvarja približno šest let. Predstavlja mu dobro poletno alternativo deskanju na snegu. »Ves MTB-vikend v Ljubljani se mi zdi nor, povsod se toliko dogaja. Kolesarjenje je postalo tako veliko, tudi občine stojijo zadaj in gradijo te parke,« je povedal. Gorsko kolesarstvo je široko področje, zato se za vsakega nekaj najde, je dodal. »Lahko delaš velike skoke ali se samo pelješ po gozdu. Mislim, da je širina tega športa tisto, kar privablja vse živo.«