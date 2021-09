Letajo povsod, kjer je le malo hriba

Gorski reševalci so letos zaradi nesreč jadralnih padalcev posredovali že 42-krat, najbolj “pridni” so na Tolminskem, kjer so imeli 25 intervencij. Ta del Slovenije privablja večinoma tuje ljubitelje tega adrenalinskega športa in ker je delež tujcev tako velik, prevladujejo tudi med ponesrečenci.