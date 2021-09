Jaka Blažič, kapetan Cedevite Olimpije: Letos imamo precej več orožij

Še pet dni in za košarkarje Cedevite Olimpije se bo s superpokalnim obračunom proti Krki uradno začela nova sezona. Ker so imeli Ljubljančani v zadnjem času veliko tekem, so po zmagi nad evroligaškim Bayernom pred tednom dni odpovedali obračun proti Ciboni in se zaprli v dvorano, saj je očitno, da uigranost še ni na želeni ravni. Očitno pa je tudi to, da bo v letošnji sezoni prvi igralec znova Jaka Blažič. Enaintridesetletni Blejec je na vrhuncu moči, najboljša leta kariere pa bo pustil prav v domačem klubu, saj je Olimpija odbila kar nekaj mamljivih ponudb in ga zadržala v Ljubljani. Čeprav fizično še ni v najboljši formi, se je proti Bayernu videlo, kako pomemben člen moštva trenerja Jurice Golemca je. Kapetan zmajev verjame, da je letošnja ekipa nadgradnja lanske, in hkrati dodaja, da si silno želi odmevnega rezultata.