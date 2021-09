Evropsko prvenstvo v Trentu se je zaključilo z moško cestno dirko, ki je bila dolga 179,2 kilometra. Med favoriti za najvišja mesta sta bila tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič, ki pa sta na koncu ostala brez boja za kolajne. Te so si med seboj razdelili Belgijec Remco Evenepoel, Italijan Sonny Colbrelli in Francoz Benoit Cosnefroy. V taktičnem zaključku je bil najmočnejši domači favorit Colbrelli.

Pogačar ob pomoči Mohoriča začel prvi ključni napad V bolj zahtevnem začetku dirke ni prišlo do močnejšega napada in vsi najboljši so združno prišli nazaj do Trenta, kjer so se nato za kolajne udarili v osmih krogih okoli mesta. V vsakem krogu so kolesarji opravili z vzponom Povo, kjer se je zbralo veliko število navijačev in so se odvijali glavni poskusi napadov. Enega izmed ključnih je skoraj 70 kilometrov do cilja sprožil Tadej Pogačar, ki je s seboj potegnil še štiri kolesarje. Da se je prvi kolesar lahko odpeljal od glavnine, je poskrbel tudi drugi slovenski vroči adut Matej Mohorič, ki je bil pri čelu glavnine in ni priključil napada Slovenca, čeprav bi ga lahko. V naslednjem krogu se je vodilni peterici priključilo še nekaj kolesarjev. Večino časa jih je nato v ospredju kolesarilo devet.