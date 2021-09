Bogata in z volančki okrašena rdeča obleka, odločni in strastni gibi, cvet v vranje črnih laseh in zvok španskih besed, ki jih spremlja kitara, so deli tradicije, ki so jo lahko domačini in turisti občudovali po španskih trgih, ulicah in lokalih. Seveda, govorimo o flamenku, zvrsti španske narodne glasbe in plesa, ki izhaja iz Andaluzije in navdušuje ljudi po vsem svetu.

Flamenko se uvršča med najbolj znana španska umetniška dela. Toda v državi, iz katere umetnost izvira in je že od 14. stoletja tudi obrt, ki združuje elegantno telesnost in surova človeška čustva, je v nevarnosti, da izumre. Španski tablai – tradicionalna prizorišča flamenka, poimenovana po lesenem odru, na katerem izvajalci plešejo, pojejo in igrajo – so bili še posebej močno prizadeti zaradi epidemioloških omejitev, ki so vključevale tudi druženje na prostem. Gledalci se v tablaih pogosto nagnetejo tesno skupaj ob ne dovolj odmaknjenih mizah, izvajalci pa ostanejo dovolj blizu njih, da ohranijo potreben električni naboj oziroma stik z občinstvom, ki spodbuja improvizacijo in spreminja flamenko v skupno sodelovanje. Prav to edinstveno okolje flamenka predstavlja že skoraj dve leti resne izzive v času covida-19.