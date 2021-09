Za vse, ki se želijo izogniti zastoju na gorenjski avtocesti, na prometno-informacijskem centru navajajo, da je proti Kranjski Gori možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Sicer pa predor občasno zapirajo na avstrijski strani proti Sloveniji, zastoj je dolg tri kilometre.

Zastoji so tudi na cestah Jelšane-mejni prehod Jelšane, Lesce-Bled in Izola-Jagodje.

Dolge so tudi čakalne dobe na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško za vstop v Slovenijo, saj več kot dve uri za vstop v Slovenijo osebna vozila med drugim čakajo na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje, Jelšane in Sečovlje, na prehodu Starod pa je čakalna doba od ene do dve uri. Čakalne dobe za osebna vozila so ponekod tudi za izstop iz Slovenije na Hrvaško.