»Inšpektorjem IAEA sta dovoljena servisiranje opreme in zamenjava hranilnih enot, ki jih bodo hranili v Iranu pod skupnimi pečati IAEA in iranske agencije AEOI. Obe strani se strinjata z načinom in časovnico,« so zapisali v skupni izjavi ob današnjem obisku generalnega direktorja IAEA Rafaela Grossija v Teheranu.

Grossi se je srečal z vodjo iranske jedrske organizacije Mohamedom Eslamijem. V izjavi po pogovorih so še zapisali, da sta se strani dogovorili za ohranitev stikov in srečanj na ustreznih ravneh, Grossi pa namerava v bližnji prihodnosti znova obiskati Teheran, dodaja AFP.

Tokratni obisk je bil namenjen umiritvi napetosti, potem ko je IAEA obtožila Iran zaradi pomanjkljivega sodelovanja. Teheran je namreč agenciji omejil nadzor v več jedrskih obratih ter zavrnil možnost, da bi IAEA v živo spremljala dogajanje prek nadzornih kamer, ki jih je namestila v jedrskih obratih.