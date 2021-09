Pri Luciji v občini Piran je v soboto gorelo v nasadu oljk, ogenj, ki je zajel površino okoli 7000 kvadratnih metrov, pa so gasilci pogasili.

S pomočjo helikopterja Slovenske vojske so bili gasilci uspešni tudi pri gašenju sicer majhnega požara na pobočju Rjavčkega vrha v občini Solčava, na nadmorski višini okoli 1900 metrov.

Zagorelo je na površini okoli 15 kvadratnih metrov, solčavski gasilci pa so s pomočjo helikopterja locirali požar in prispeli na kraj. Požarišče so polili z vodo in zasuli s snegom, je navedeno v poročilu centra za obveščanje.