V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno. V sredo bo še precej sončno, predvsem popoldne bodo v zahodni polovici države že manjše krajevne padavine. Zapihal bo jugozahodni veter.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo zlasti v krajih severno od nas nastalo nekaj ploh in neviht. Ob Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja. V ponedeljek bo precej jasno. V Alpah bo popoldne lahko nastala kakšna ploha, lahko tudi nevihta.