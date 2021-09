»Bi se lahko Al Kaida vrnila (v Afganistan)? Da. Toda, veste kaj? Tudi drugod je že nazaj. Kakšna je strategija? Da izvedemo invazijo povsod, kjer je Al Kaida, in tam namestimo sile? Dajte no,« je dejal Biden v nepričakovanem pogovoru z novinarji, ki so ga povprašali o kaotičnem in za mnoge spornem umiku iz Afganistana.

Dodal je še, da je bila že v izhodišču napaka domnevati, da bi lahko Afganistan postal enoten. Na vprašanje, kako komentira dejstvo, da mu je javna podpora po umiku iz te države padla, pa je ameriški predsednik odvrnil: »Sem velik fant. To počnem že dolgo.«

Pred tem se je oglasil tudi nekdanji predsednik Donald Trump, ki je priložnost izkoristil za kritiko Bidnove administracije glede vodenja umika iz Afganistana.

»Grozljiva stvar se je zgodila, grozljiva grozljiva stvar. Delovalo je, kot da smo se umaknili, kot da smo obupali. Kot ... temu rečejo predaja. Toda nismo se predali, naši ljudje se niso predali in naši vojaki se prav gotovo niso predali,« je dodal Trump ob sobotnem obisku newyorške policijske postaje.