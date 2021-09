V Sarajevu tisoči protestirali zaradi nerazjasnjenih zločinov

V Sarajevu je danes več tisoč ljudi protestiralo zaradi nerazjasnjenih okoliščin smrti dveh mladeničev. Terjali so »pravico za Dženana in Davida«, ki sta umrla leta 2016 in 2018, poročajo tuje tiskovne agencije.