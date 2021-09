Na 11. september Katalonci zaznamujejo dan, ko je Katalonija leta 1714 izgubila samostojnost. V zadnjih letih praznik pritegne velike množice ljudi, ki izražajo podporo vnovični samostojni poti pokrajine. Shod v Barceloni se je danes tako kot vsako leto v znak obletnice začel ob 17.14.

Vodja civilnodružbenega gibanja ANC Elisenda Paluzie se je pred zborovanji zavzela za neodvisnost Katalonije. Zagovornike neodvisnosti je pozvala k enotnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za več enotnosti se je na predvečer praznika zavzel tudi katalonski predsednik Pere Aragones, ki je pozval k zavezništvu med institucijami, strankami, civilno družbo in državljani, da bi bil referendum o neodvisnosti neizogiben. Ponovil je svojo zavezo, da bodo izvedli ta referendum.

To bo tudi ena od glavnih zahtev katalonske vlade na pogovorih s špansko nacionalno vlado, predvidenih za konec prihodnjega tedna. Druga zahteva je amnestija za vse vpletene v poskus razglasitve neodvisnosti Katalonije od Španije po referendumu leta 2017, ki so ga izvedli kljub prepovedi španskih oblasti. Vlada socialista Pedra Sancheza obe zahtevi zavrača.

Vlada je sicer junija pomilostila devet zagovornikov neodvisnosti, ki so bili v zaporu zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve. Vendar pa Barcelona zahteva amnestijo, kar pomeni spremembo zakona na državni ravni in izbris samega kaznivega dejanja.

Španska in katalonska vlada sta se na pogovorih za rešitev katalonskega vprašanja sestali že februarja lani, a so ti zaradi pandemije covida-19 in nesoglasij med stranema zastali.