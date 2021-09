Gorski reševalci so s pomočjo dežurne ekipe gorske reševalne službe Brnik in helikopterja letalske policijske enote dvignili preminulega z nedostopnega terena, prepeljali v dolino in ga predali pristojnim službam.

Do nesreče je prišlo nekaj po 13. uri, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Skoki base so šport, pri katerem padalec skoči s stoječega objekta.