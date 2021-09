Bruselj in Varšava sta si že dlje časa navzkriž glede reform poljskega pravosodnega sistema. Kritiki konservativni vladi pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) očitajo, da spodkopava neodvisnost sodišč. Trenutno poljsko ustavno sodišče odloča o primarnosti evropskega prava nad nacionalnim.

Evropska komisija je minuli teden celo pozvala Sodišče EU k denarni kazni za Poljsko zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča. Sodišče EU je pred tem odredilo ustavitev delovanja te zbornice.

Merklova je glede tega spora danes pozvala k dialogu - morebiti tovrstni pogovori že potekajo, v nasprotnem primeru se bo zanje zavzela Nemčije, je napovedala. »Politika je vendar več kot samo hoditi na sodišče,« je dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Po besedah Morawieckega je bila ena glavnih tem njunega pogovora mednarodna varnost, zlasti v luči zadnjega dogajanja v Afganistanu. Poljska si želi, da bi bila EU močan globalen igralec in partner vodilnim silam, kot so Kitajska, Rusija ali ZDA, je dejal. Dodal je, da bo to terjalo ekonomsko moč in učinkovito odvračanje agresorjev, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Voditelja sta govorila tudi o Belorusiji, od koder se v zadnjem času krepijo prihodi migrantov v vzhodnoevropske države, kot so Litva, Latvija in Poljska. Merklova je Minsk danes pozvala, naj preneha migrante pošiljati v EU.

»Poziv beloruski strani je namenjen spoznanju, da se nemočne ljudi iz drugih regij uporablja kot subjekte v hibridnih napadih,« je dejala. Tovrstni napadi »na hrbtih posameznikov« se ji zdijo povsem nesprejemljivi.

Migrantom morajo po njenih besedah pomagati humanitarne organizacije, odprtost za to pa da bi morala pokazati tudi poljska stran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljska je v odziv na veliko število migrantov iz Belorusije na mejo poslala 2000 vojakov, začela gradnjo ograje in na območju ob meji uvedla izredne razmere.

Merklova je omenila, da gre za njen zadnji obisk na Poljskem v vlogi kanclerke, saj se po volitvah konec meseca poslavlja s položaja.