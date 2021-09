V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in čez dan še vedno zelo toplo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se pomika oslabljena vremenska fronta, nad vzhodno Evropo se nahaja območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Popoldne bo na območju Karnijskih Alp nastalo nekaj ploh.

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo zlasti v krajih severno od nas nastalo nekaj ploh in neviht. Ob Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.