»Odstop je najmanj, kar lahko storim v tem trenutku (...) Nič ni nad dostojanstvom,« je objavil Hasani. Nesimi pa je zapisal, da je po »tem tragičnem in nesrečnem dogodku ta odločitev neizogibna«.

Makedonska javnost je sicer po požaru zahtevala, da bi moral zaradi požara odstopiti tudi minister za zdravje Venko Filipče, a je ta v četrtek izjavil, da bo odločitev o odstopu sprejel po koncu preiskave požara.

V začasni covidni bolnišnici v Tetovu je zagorelo v sredo zvečer po eksploziji. Umrlo je 14 oseb, od tega 12 bolnikov in družinski članici dveh bolnikov, ki sta bili v bolnišnici na obisku.

Zdravstveno stanje 12 bolnikov, ki so požar preživeli, pa je po zadnjih podatkih dobro in v požaru niso utrpeli poškodb, so danes po poročanju makedonske tiskovne agencije MIA sporočili iz bolnišnice. Sprva so poročali, da naj bi bilo vseh 12 bolnikov, ki so požar preživeli, hudo poškodovanih.