Razkol med nadzorniki Pošte, a Kokot ostaja direktor

Notranja nesoglasja v vrhu Pošte Slovenije, kjer si na nasprotnih bregovih stojijo stranka NSi na eni ter SDS in SMC na drugi strani, so se po današnji seji nadzornega sveta še zaostrila. Nadzorniki so danes obravnavali prvi val čistk na pošti, odkar jo vodi član SDS Tomaž Kokot, vendar jasnega odgovora javnosti, ali je pri tem prišlo do domnevnih nepravilnosti, še ni.