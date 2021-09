Prava izbira

Modri voditelj Slovenije Janez Janša je imel v četrtek pred seboj hudo dilemo: naj se kot predsednik svoje stranke SDS udeleži zasedanja izvršnega odbora Evropske ljudske stranke, kot so se ga skoraj vsi premierji iz vrst EPP, verjetno zadnjič tudi Janševa donedavna politična vzornica Angela Merkel, ali pa naj gre na ekonomski forum na Poljsko, eno izmed evropskih držav, ki imajo ta čas največje težave z vladavino prava in vse odločnejšim protiukrepanjem Evropske unije. A Janša z modrostjo tudi tokrat ni imel težav: izbral je namreč Poljsko, kjer mu je programski svet ekonomskega foruma, ki ga sestavlja »vrsta uglednih posameznikov iz politike in gospodarstva«, podelil nagrado osebnost leta 2020 srednje in vzhodne Evrope za izjemne dosežke in prispevek k voditeljstvu Evrope. Skratka, šel je tja, kjer so prepoznali njegovo legendarno modrost in voditeljske sposobnosti.