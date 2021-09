Evropska komisija in evropski parlament sta pred bližajočim se govorom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Evropski uniji dobila pomembno vodilo, kaj si evropski državljani mislijo o Evropski uniji. Najpomembnejši podatek ni, da ima 53 odstotkov Evropejcev dobro podobo o Evropski uniji (v Sloveniji 51 odstotkov), temveč zelo široko strinjanje, da je treba izplačilo evropskih sredstev pogojevati s spoštovanjem vladavine prava v državah članicah.

Slovenija pod povprečjem EU

Potem ko se po poletnem zatišju za volilno jesen ponovno ogreva vprašanje vladavine prava v Evropski uniji, podatki zadnjega Eurobarometra kažejo jasno podporo državljanov stališčem evropske komisije, evropskega parlamenta in tistih držav, ki menijo, da glede spoštovanja vladavine prava ne sme biti izjem tudi, zato ker skupno spoštovanje pravnih temeljev EU predstavlja temeljni pogoj, da se države lahko financirajo iz skupnega proračuna.

Evropska komisija trenutno še zadržuje odobritev madžarskega in poljskega načrta za okrevanje, ki bi Budimpešti prinesel sedem milijard evrov posojil pod ugodnimi pogoji, Varšavi pa 24 milijard evrov nepovratnih sredstev in 12 milijard evrov posojil. Komisija v procesu odobritve pri vseh državah članicah preverja predlagane programe za financiranje, toda pri madžarskem in poljskem primeru glavno vlogo za zadržanje načrtov za okrevanje predstavlja skrb glede spoštovanja vladavine prava v teh državah.

Kar 81 odstotkov anketirancev široko po Evropski uniji se strinja s pogojevanjem vladavine prava z izplačilom evropskih sredstev članicam. V nobeni državi članici ta podpora ne pade pod 70 odstotkov. Za suverenistično politično usmerjeni aktualni vladi na Poljskem in Madžarskem mora biti presenečenje, da tudi njihovi državljani podpirajo stališča Bruslja in večine članic Unije, ki jih sicer vladi Mateusza Morawieckega in Viktorja Orbana opisujeta za izsiljevanje in narek, kako naj oblikujejo svoje politike. Na Poljskem pogojevanje izplačil podpira 72 odstotkov (sicer najnižja podpora med vsemi članicami), na Madžarskem 77 odstotkov, pod evropskim povprečjem pa se je znašla tudi Slovenija, kjer takšen pristop EU podpira 76 odstotkov.