Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen: 16 ekip je razdeljenih v dve skupini s po osmimi, po dve najboljši iz vsake se bosta uvrstili neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo obračuni v osmini finala po navzkrižnem sistemu (A3-B6, A4-B5, A5-B4, A6-B3). Zmagovalci teh štirih parov se bodo pridružili najboljši neposredno uvrščeni četverici v četrtfinalu, po četrtfinalnih obračunih pa sledi še vrhunec – sklepni turnir elitne četverice, ki ga bo na začetku junija 2022 že osmič zapored gostila dvorana Laszlo Papp Arena v Budimpešti (ime nosi ime po že pokojnem boksarju in trikratnem olimpijskem prvaku), ki lahko sprejme 12.000 gledalcev.

Krim je v prejšnji sezoni obstal v osmini finala, potem ko ga je v skupnem seštevku obeh tekem izločil CSKA le z golom razlike (47:46). Krimovo vodstvo se je pred novo sezono odločilo za veliko kadrovskih rošad pri igralkah. V klub so prišle Srbkinje Andrea Lekić, Dragana Cvijić, Katarina Krpež Šlezak (vse tri so v preteklosti že nosile Krimov dres) in Sanja Radosavljević, Francozinja Allison Pineau (olimpijska prvakinja se iz Budućnosti vrača v Krim po sezoni 2014/15), Slovenka Tjaša Stanko (lani igralka Metza, pred tem že dve sezoni članica Krima), Hrvatica Paula Posavec in Brazilka Barbara Arenhart, po porodu se je vrnila Alja Varagić (Koren). Ljubljano so pred novo sezono zapustile Brazilka Samara Vieira, Črnogorka Branka Konatar, Hrvatica Anna Dobrić, Slovenka Maja Vojnović in Hrvatica s črnogorskim potnim listom Matea Pletikosić.

Bregar ne skriva visokih ciljev

Na novo sezono, v kateri so za igranje v ligi prvakinj dobile posebno povabilo evropske zveze EHF, so se krimovke začele pripravljati že 12. julija. Po številnih treningih in pripravljalnih tekmah bodo prvo tekmo v ligi prvakinj odigrale jutri ob 14. uri proti Sävehofu na Švedskem. »Sestavili smo konkurenčno in kakovostno zasedbo, zato v sezono vstopamo z velikim optimizmom in cilji. Želimo se pokazati še v boljši luči kot v minuli sezoni, kot trenerja pa me zanimajo le točke in pogled na lestvico. Višje ko bomo v skupini, lažji nasprotniki nas čakajo v nadaljevanju tekmovanja,« pravi trener Uroš Bregar pred začetkom skupinskega dela, v katerem se bo Krim pomeril tudi s tremi klubi, ki so v minuli sezoni igrali na sklepnem turnirju najboljše četverice v Budimpešti (Kristiansand, Györ, CSKA Moskva).

»V naši igri bo ključna obramba, zato smo tudi izbrali igralke, ki so vrhunske v tem elementu. Pomemben bo tudi hiter in učinkovit (pol)protinapad ter doseganje lahkih golov, kar je ključ do zmag. To je način igre, s katero je v prejšnji sezoni Kristianstad prišel do evropskega naslova,« recept za uspeh razkriva Bregar, ki ima kot novi selektor ženske reprezentance Srbije v klubu kar pet reprezentantk te države. Da se želi Krim vrniti na pota stare slave, je mogoče med vrsticami razbrati tudi iz njegovih naslednjih besed: »Najbolj si želim, da bi prišli v vrhunsko formo marca in da bi jo držali tudi še na začetku junija.« Le namig: četrtega in petega junija 2022 bo v Budimpešti sklepni turnir najboljše četverice.