Slovenija za telebane

Sliši se kot dobra šala, pa je čista resnica. Po neštetih priročnikih za telebane, med katerimi najdemo vse, kar leze in gre, od psov, seksa, shizofrenije, depresije, golfa do mejnih osebnostnih motenj in bipolarne motnje, v največji tajnosti nastaja priročnik Slovenija za telebane. Ekskluzivno prepisujemo nekaj fragmentov in ugotovitev.