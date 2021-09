»Razmere v Belorusiji ostajajo madež sredi Evrope," je na srečanju držav weimarskega trikotnika povedal nemški zunanji minister Heiko Maas. Lukašenka je obtožil, da uporablja represijo, da bi vzpostavil mir v državi. »Tega ne bomo mirno gledali,« je poudaril.

Maas je bil kritičen tudi do Lukašenkovih groženj, da bo velikemu številu beguncev dovolil, da bodo iz Belorusije odšli v članice Evropske unije. Te grožnje sicer uresničuje.

Poljski zunanji minister Zbigniew Rau, čigar država meji na Belorusijo, je na današnjem srečanju v Weimarju pozval k skupnemu pristopu. »V luči te krize je treba pokazati solidarnost,« je poudaril.

Potrebo po sodelovanju je na srečanju ob 30. obletnici vzpostavitve weimarskega trikotnika izpostavil tudi vodja francoske diplomacije Jean-Yves Le Drian.

Nemčija, Poljska in Francija so weimarski trikotnik vzpostavile leta 1991. Namen je okrepiti stike med državami, a je začetni zanos čez leta popustil, predvsem v luči poslabšanja odnosov med Poljsko in EU.

Ruska in beloruska vojska sta medtem začeli obsežne vojaške vaje Zahod 2021, ki potekajo v Belorusiji, na zahodu Rusije in na Baltskem morju. Na vajah, ki so se uradno začele v četrtek, danes pa so stekle v polnem obsegu, sodeluje 200.000 vojakov, 80 letal in helikopterjev, 290 tankov in 15 plovil.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je ob tem posvaril pred morebitnimi »provokacijami«. Pojasnil je, da so vojaške vaje eden od razlogov za razglasitev izrednih razmer na meji z Belorusijo.