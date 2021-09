Ali bi po letu in tri četrt en sam predstavnik sistema države, zdravstva, česar koli že, ugotovil, da izdihani zrak okuženih v bolnišnicah ostaja tam in kuži druge? Ali pa je treba to vprašanje najprej poslati na nemško ali avstrijsko veleposlaništvo, da dajo to svojemu zdravstvu, ki potem pove to? Mi, ki imamo tako fenomenalno in strokovno zdravstvo, da niti strokovne službe v UKC tega ne vedo. Oziroma jih ne briga.

Ljudje, ki predstavljajo slovensko stroko s področja imunologije, niso strokovnjaki za njen ključni del. To je obdobje pred vstopom virusa v telo. Ko so virusi v zraku, z medicino nimajo ničesar. Imajo pa s fiziko, strojništvom, arhitekturo in oblikovanjem. Zato so retardirani ukrepi oblasti pravzaprav edina logična posledica. Pogrešam še odločitve o ukrepih najnevarnejšega področja širjenja virusov, to so avtopralnice. Upam, da bo vlada prepovedala upokojencem in tistim, ki niso PCT, da se vozijo v avtopralnice. Oziroma počakajmo, kaj nam bodo povedali Nemci.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap