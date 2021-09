Hobiji nizozemskega kralja

Nizozemski kralj Willem-Alexander že leta jezi javnost s kraljevim posestvom Het Lott, ki ga zapira za javnost od 15. septembra pa do 25. decembra, domnevno zato, da lahko na njem v miru lovi živali, uradno pa zato, da ima malo zasebnosti. Posestvo, ki se razteza na 6700 hektarjih, je do leta 1959 pripadalo Willemovi babici kraljici Wilhelmini, potem pa ga je ta predala državi pod pogojem, da ga člani kraljeve družine še vedno lahko uporabljajo. Prebivalci regije Veluwe, kjer leži posestvo, ter politiki in borci za pravice živali menijo, da kralj tega ne bi smel početi, sploh ker za vzdrževanje posestva od države, torej davkoplačevalcev, prejema finančno podporo, ki ni majhna. Vsakih pet let mu namreč pripada 4,7 milijona evra. Carola Schouten, namestnica premierja, je zdaj odločila, da bodo, če bo kralj hotel prejemati državno podporo, od naslednjega leta tudi za to posestvo veljala enaka pravila kot za druge nacionalne parke, kar pomeni, da bo Het Lott lahko zaprt le teden dni na leto.