Trčil v hišo Iz zraka je svet lepši. Mirnejši, tišji, prijaznejši. To zelo dobro vedo jadralni padalci, ki se radi podajo v višave. A več ko je njih, več je nesreč. Tudi pri nas. Da ta šport nikakor ni samo za mlade, je prepričan 82-letni Avstrijec, ki je zaradi zračne turbulence na Lijaku pri Novi Gorici zasilno pristal na drevesu, s katerega je potem še padel in si poškodoval koleno. Gospodu častitljive starosti so pomagali reševalci, a trajnih posledic, ki bi mu preprečevale nadaljnja adrenalinska udejstvovanja, ni utrpel. Le dva dni kasneje se je v bližini pripetila še ena dokaj neobičajna nesreča. 56-letni Nizozemec je poletel z istega vzletišča, a tudi pri njem jadranje ni bilo brez težav, saj je strmoglavil v zid hiše v Šmihelu in si zlomil več reber. Ali se je gospod želel le ustaviti na obisku na kavi ali na enem kratkem, policija ni sporočila.

Brez jutranje kave je hudič Prejšnjo soboto ob svitu, še med pretegovanjem udov v postelji, je 29-letnika in njegovo pajdašinjo zadelo naravnost v srce, da jima je zmanjkalo kave. Urno sta se postavila na noge in se s hitrostjo, primerno pomanjkanju črnega poživila, odpravila v trgovino. Da se jima kaj podobno strašnega ne bi nikoli več zgodilo, sta si naredila zalogo – v nahrbtnik sta stlačila šest kilogramov kave. Jutranja zmedenost je očitno privedla do tega, da je dvojica denarnici pozabila doma, zato sta oba iz trgovine (brez plačila, kakopak) odbrzela, kolikor so ju nesle noge. Pol ure zatem so ju novomeški policisti že ujeli, a se na modre luči in sirene nista odzivala. Mudilo se jima je domov skuhat kavo! Prav tja sta pobegnila pred policisti, kjer so ti ugotovili še, da 29-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zato so mu še zasegli avto.

Dijakom krade pridelke Dvorišče ene od stavb dijaškega doma v središču Ljubljane zadnja leta krasijo lepo urejena zelenica s klopmi in visoka greda z vrtninami, za katere skrbijo dijaki in zaposleni. Ti nimajo nič proti, da se na njih sproščajo sosedi, saj imajo dobre izkušnje s takim sobivanjem. No, skoraj samo dobre izkušnje. Nekdo jim je namreč že drugo leto zapored ukradel ves pridelek, za katerega so se tako trudili, gospo, ki so jo pri enem njenih tatinskih podvigov tudi posneli, pa so pri obiranju sadežev njihovega truda že večkrat zalotili. Na posnetku, ki so ga dijaki naslovili z Lisica tatica, je videti gospo, ki med prostodušnim klepetom po telefonu v torbo odlaga nabrane dobrote, sicer je odeta v roparsko črnino, a ji verjetno niti na kraj pameti ni padlo, da bi si zakrila tudi obraz. Verjetno živi v prepričanju, da je zelenjava tam zato, da se jo pobere. Ali pa da je do nje upravičena.

Uničil avto in palete Neroden, nespreten in predvsem krepko pijan se je v Celju v nedeljo zgodaj zjutraj nad več avtov spravil osemnajstletnik iz BiH. Namesto da bi na Gospodov dan šel k maši, je razgrajal po parkirišču lokalnega podjetja. V prvi avto mu ni bilo treba niti vlomiti, saj so v njem nanj čakali ključi, se je pa z njim že po nekaj metrih tako močno zaletel v drugo vozilo, da je bil avto nevozen. Med opitim manevriranjem so jo skupili še vrata podjetja, ograja in palete, v katere se je zaletaval. Izbor naslednjega jeklenega konjička, s katerim bi počel traparije, so mu preprečili policisti, ki so ga prijeli. Mladenič se bo moral zagovarjati zaradi odvzema avta, poskusa vloma, opite vožnje brez dovoljenja in še nekaj cestnih predpisov.