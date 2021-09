Odprto prvenstvo ZDA v tenisu je spisalo novo zgodovino. New York je pokazal, kako je lahko tenis nepredvidljiv, kako je svetovni vrh širok. Še zlasti v ženski konkurenci, kjer sta se senzacionalno v finale prebili najstnici in vrstnici. Leylah Fernandez, 73. igralka sveta, je pred štirimi dnevi dopolnila 19 let, Emma Raducanu bo do 13. novembra še osemnajstletnica.

Devet zmag brez izgubljenega niza Na OP ZDA se je prvič v zgodovini zgodilo, da se je v finale prebila kvalifikantka. Neverjetna Britanka, rojena v Torontu, v nasprotju s tekmicami v New Yorku tekmuje že tri tedne, saj je prvi teden trikrat zmagala v kvalifikacijah. Današnja zmaga 150. igralke sveta nad Grkinjo Mario Sakari je bila njena že deveta v New Yorku, kjer sploh še ni izgubila niza. Kot je povedala po zmagi, jo je na njeni športni poti najbolj motiviral angleški teniški nesmrtnež Tim Henman, ki njene dvoboje spremlja v živo, poleg tega pa je tudi strokovni komentator Amazon Prima. Povezanost 47-letnega nekdanjega igralca in nove teniške zvezde je šla v nebo v četrtfinalu, ko je pri vodstvu s 5:4 v drugem nizu proti olimpijski prvakinji Belindi Benčić Emma Raducanu servirala za zmago. Pri rezultatu 30:30 je štiri sekunde zrla v Tima Henmana, ki ji je dal skrivnostni nasvet. Britanka je bila uspešna, po dvoboju pa je Tim Henman z nasmehom razjasnil zmagovito skrivnost: »Rekel sem ji, naj dobi še dve točki in bo zadovoljna.« »Tri tedne sem že v New Yorku, čas pa beži zelo hitro, prehitro. Ves čas se pripravljam na naslednjo tekmico in tekmujem. Seveda sem najbolj hvaležna svoji ekipi in najbližjim podpornikom. Toda Tim Henman ima v mojem srcu posebno mesto. Ko mi je najtežje, ga pogledam in me umiri. Res sem mu hvaležna za vse, kar je kot igralec in oseba nasploh storil za britanski tenis,« pojasnjuje Emma Raducanu, v zadnjih dneh zvezda številka 1 na Otoku. Po Christine Truman pred 62 leti je postala najmlajša britanska finalistka turnirja največje četverice, po 53 letih se je po Virginii Wade kot prva Britanka uvrstila v finale OP ZDA, v odprti teniški eri (po letu 1968) pa je postala četrta Britanka, ki se je uvrstila v finale turnirja največje četverice.

Po zmagah se dolgo praši Leylah Fernandez na zmagoviti newyorški poti žreb ni prizanesel, zato se po vsaki njeni zmagi dolgo praši. Emma Raducanu denimo na zmagoviti poti ni premagala nobene nasprotnice iz elitne svetovne deseterice, Kanadčanka, rojena v Montrealu, pa premaguje najbolj uveljavljene igralke na svetu. Vse po vrsti v izenačenih dvobojih, z veliko pomočjo publike, ki zanjo navija huronsko. Nekateri strokovni komentatorji pravijo, da v teniškem kompleksu Arthurja Asheja še ni bilo tako dobrega vzdušja kot ob igrah levoroke kanadske najstnice. Finalistka OP ZDA je imela že v prvih dveh krogih nasproti uveljavljeni igralki, kot sta Hrvatica Ana Konjuh in Estonka Kaia Kanepi. Sledile so štiri senzacionalne zmage, vse v treh nizih. Najprej je natančnost udarcev, osredotočenost in predanost Leylah Fernandez občutila branilka naslova Japonka Naomi Osaka, dva dni pozneje še ena nekdanja zmagovalka, Nemka Angelique Kerber, ki je vodila z 1:0 v nizih in s 4:2. V četrtfinalu je bila v podaljšani igri odločilnega niza boljša od pete igralke sveta Eline Svitolina, danes od druge in velike favoritinje med presenetljivo preostalo trojico polfinalistk Arine Sabalenka. Belorusinja je v dvoboj vstopila izjemno. Videti je bilo, da so njeni udarci premočni za Kanadčanko. Arina Sabalenka se je kljub vodstvu s 3:0 in pobudi po podaljšani igri prvega niza znašla v rezultatskem zaostanku. Ko je pri izidu 2:3 v drugem nizu med odmorom zlomila lopar, se je na igrišče vrnila prerojena, dobila drugi niz, v tretjem pa kot številne druge uveljavljene igralke pred njo občutila vrhunskost Leylah Fernandez.

Finale drevi ob 22. uri Tudi Kanadčanka ima svojega vzornika. Zanimivo, da je vrstnik Tima Henmana, letnik 1974. To je eden najboljših kanadskih košarkarjev vseh časov Steve Nash, trenutno trener moštva v ligi NBA Brooklyn Nets. »Oče in trener mi je večkrat rekel, naj se zgledujem po Stevu Nashu. Ne znam opisati, koliko mi pomeni, da me v New Yorku spremlja v živo,« pripoveduje Leylah Fernandez. »Hvaležna sem vsakemu gledalcu v velikih teniških kompleksih. Neverjetno je, kako navijate zame, brez vas si sploh ne predstavljam nobene zmage. Sicer bi si želela zmagovati manj stresno, a igram proti najboljšim igralkam sveta. Nad razpleti tesnih dvobojev sem navdušena. Zdi se mi, da sem v polfinalu zmagala zaradi izjemne želje po uvrstitvi v veliki finale,« razlaga Kanadčanka. Današnjega finala igralk teniške prihodnosti ne gre zamuditi. Ogledate si ga lahko ob 22. uri na televizijski postaji Eurosport, kjer bo pospremljen s številnimi komentarji teniških strokovnjakov. Edinkrat doslej sta se tekmici pomerili kot 15-letnici v šestnajstini finala mladinskega turnirja na Wimbledonu, kjer je bila s 6:2, 6:4 boljša Emma Raducanu, ki je favoritinja na stavnicah. A tudi Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina in Arina Sabalenka so bile. Še precej večje.