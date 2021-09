Civilno tožbo je proti podjetju Uber France vložilo 910 taksistov in njihova zveza. Primer se nanaša na Uberjevo storitev UberPop v letih 2014 in 2015, ki je potnike povezala z nelicenciranimi vozniki.

Vozniki taksijev so izpostavili, da neprofesionalnim voznikom ni treba plačati za vaje vožnje niti jim ni treba pridobiti ustrezne licence, ki lahko v Parizu stane tudi več kot 100.000 evrov.

Kot so izpostavili v Uberju, morajo imeti od leta 2015 licence tudi njihovi vozniki in so v enakem položaju kot taksisti.

Skladno s sodbo bo vsakemu taksistu pripadlo 192 evrov, 5000 evrov pa bo Uber plačal pariški zvezi voznikov taksijev. Vodja zveze Christophe Jacopin je odločitev sodišča pozdravil in izpostavil, da bo tudi drugim platformam onemogočila nudenje nezakonitih prevozov.

Uber France je decembra 2015 že izgubil tožbo na kazenskem sodišču, ki ga je spoznalo za krivega zavajajočih poslovnih praks. Takrat mu je sodišče naložilo plačilo 150.000 evrov kazni.