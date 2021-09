Litovci s covidnim potrdilom dokazujejo, da so covid-19 preboleli, da so proti tej bolezni cepljeni ali pa da so bili v zadnjih 48 urah negativni na testiranju na novi koronavirus. Od ponedeljka ga bodo morali predložiti za vstop v nakupovalna središča, restavracije in lepotilne salone.

Protestniki so danes med drugim vladno odločitev za uvedbo covidnega potrdila označili za »diktatorsko«.

V tej baltski članici Evropske unije je bilo doslej v celoti cepljenih okoli 65 odstotkov od 2,8 milijona prebivalcev. Vendar pa zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice delta število novih primerov okužbe z novim koronavirusom v Litvi še naprej narašča. Doslej so potrdili več kot 306.500 okužb, umrlo je 4655 covidnih bolnikov.