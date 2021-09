Poleg tega so vladni predstavniki po pojasnilih sindikatov brez mandata in brez volje, da bi dejansko prišlo do obnovitve socialnega dialoga.

»Prvo srečanje pogajalske skupine torej žal ni prineslo popolnoma nobenega napredka pri obnovitvi socialnega dialoga, zgolj utrdilo je občutek sindikalne strani, da je želja vladne strani po obnovitvi socialnega dialoga daleč od iskrene želje, ki bi temeljila na zavedanju o pomenu socialnega dialoga za družbo," so v skupni izjavi zapisali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost.

Vladna stran je po njihovih navedbah na srečanju pogajalske skupine ponovno vztrajala na stališču, da je ESS posvetovalni organ vlade, čeprav iz pravil o delovanju ESS izhaja, da gre za tripartitni organ socialnih partnerjev in vlade, v katerem vlada oz. njeni predstavniki sodelujejo kot enakopravni partner.

Kljub temu da je bil predlog dogovora o obnovitvi socialnega dialoga posredovan že teden dni pred srečanjem pogajalske skupine in da so bili ključni poudarki glede postopkovnih in vsebinskih pričakovanj sindikalne strani v dogovoru izrecno izpostavljeni že na samem sestanku pri predsedniku republike Borutu Pahorju 26. avgusta, se vladna stran na seji pogajalske skupine do predloga dogovora ni opredelila.

Vladna stran po pojasnilih sindikatov ni imela nikakršnih protipredlogov

Poleg tega vladna stran po pojasnilih sindikatov ni imela »nikakršnih protipredlogov, izgovarjala se je na pomanjkanje mandata za opredelitev do usklajevanja najbolj spornih zakonov, ki so že v vladnem ali zakonodajnem postopku, pri tem pa se je vedno znova zatekala k praznim in splošnim navedbam, zapisanim v odgovoru vlade sindikatom iz meseca avgusta, ko je po štirih mesecih končno odgovorila na dopis sindikatov v zvezi z ponovno vzpostavitvijo socialnega dialoga«.

Kot so poudarili, so sindikalne centrale k pripravi in usklajevanju dogovora o obnovitvi socialnega dialoga pristopile z vso resnostjo in voljo, da do dogovora pride. Menijo namreč, da bi moralo biti v interesu vseh, da se ponovno vzpostavi enakopraven in učinkovit socialni dialog, ki temelji na zaupanju in spoštovanju dogovorjenega.

»Vladno zavlačevanje z odgovorom in odnos, kakršnemu smo bili priča na prvem sestanku pogajalske skupine, nas žal nikakor ne navdajata z optimizmom, da bo v zvezi z odnosom vlade do ESS in posledično v zvezi s stanjem ESS prišlo do kvalitativnega preskoka, ki bom omogočil normalno delovanje tega pomembnega organa,« so še poudarili sindikati, ki so o vsem seznanili tudi predsednika Pahorja, ki je bil pobudnik sestanka, na katerem je bil dosežen dogovor, da se pristopi k usklajevanju dogovora o obnovitvi socialnega dialoga.