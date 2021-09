Mladoletniki na fasadi nakupovalnega centra povzročili za nekaj tisoč evrov škode

Policisti so v četrtek pozno popoldan obravnavali sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari oz. vandalizem. Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so starejši mladoletniki z različnimi barvnimi razpršilci porisali in popisali fasado večjega nakupovalnega centra ter kontejnerje ter povzročili za nekaj tisoč evrov škode.