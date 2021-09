Danes ob 10. uri se je v Festivalni dvorani Ljubljana pričela klavzura stranke DeSUS. Predsednik stranke Ljubo Jasnič jo je sklical, da bi obravnavali položaj stranke DeSUS, njeno kadrovsko politiko in programska izhodišča za državnozborske volitve, ter tudi aktualno dogajanje in predvsem položaj stranke znotraj trenutne politične situacije v državi. Ljubo Jasnič je v izjavi po šesturnem zasedanju zatrdil, da je s pristopom na klavzuri zadovoljen, saj so obravnavali vse naštete teme, pa tudi vsebino zakonov, ki čakajo na potrditev v parlamentu. Obravnavali pa so zlasti kritike na račun delovanja stranke; med očitki so bili predvsem pomanjkanje dela na terenu, odsotnost stika s člani stranke ter premalo odziva na aktualno dogajanje.

Na klavzuri so tako sprejeli predlog, da pozovejo poslansko skupino DeSUS v državnem zboru k odstopu oziroma da svoja mesta prepustijo tistim, ki so bili v njihovih volilnih enotah nadomestno izvoljeni, kar bo naslednji teden obravnaval svet stranke, sicer glavni odločevalski organ DeSUS. Jasnič pravi, da v primeru, če poslanci tega poziva ne bodo sprejeli, bo stranka prisiljena prekiniti sodelovanje z njimi. V tem primeru stranki ne bo lahko, pove Jasnič, »želim pa, da člani DeSUS vedo, kaj jih čaka v obeh primerih«. Za DeSUS to po njegovem pomeni veliko težavo, saj v primeru razhoda s poslanci izgubijo status parlamentarne stranke. Obstaja pa tudi možnost, da v primeru, če poslanci poziva o odstopu ne bodo sprejeli, sam zapusti predsedniški položaj v DeSUS. Pri razpravi sta bila prisotna tudi dva poslanca DeSUS, Branko Simonovič in Ivan Hršak, vendar nista želela komentirati zadev.

Jasnič je po seji še povedal, da so na klavzuri sprejeli enotno odločitev, da v DeSUS zakonov, ki jih bodo poslanci v državnem zboru obravnavali jeseni, to so med drugim tudi zakoni o demografskem skladu, dolgotrajni oskrbi ter zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ne bodo podprli v takšnih oblikah, kot so trenutno predlagani.