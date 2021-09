V Beli hiši so ocenili, da je šlo za »široke, strateške pogovore«. Oba predsednika sta govorila »o zadevah, kjer so naši interesi podobni, in o zadevah, kjer se naši interesi, vrednote in pogledi razlikujejo«. Pogovori pa so bili odkriti in neposredni, so še sporočili v izjavi za javnost.

Biden je med drugim kitajskemu predsedniku zatrdil, da bodo ZDA še naprej predstavljale »odgovorno konkurenco« Kitajski. So pa ZDA zainteresirane za mir, stabilnost in blagostanje v indo-pacifiški regiji in svetu, so dodali v sporočilu Bele hiše.

Zagotovili so, da sta se voditelja pogovarjala »o odgovornosti obeh držav, da tekmovanje ne preraste v konflikt«.

To je bil drugi telefonski pogovor med voditeljema ZDA in Kitajske po prihodu Bidna v Belo hišo januarja letos.