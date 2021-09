Solidarnost s prihodnostjo

Od marca 2020 je solidarnost spet beseda s posledicami in vrednota s pomenom. Je klic po skrbi za drugega, za otroke in starejše, šibkejše, ranljivejše. Vključuje omejevanje življenja, da bi sploščili tisto zoprno krivuljo, morda celo, tako smo upali, ustavili širjenje virusa. Upravičevala je zmanjševanje stikov, reorganizacijo in digitalizacijo dela, izobraževanja in druženja. Je vrednota, ki pomeni odrekanje za skupno dobro, za prihodnost. In je vrednota, ki nam v hiperindividualiziranem svetu pred oči ponovno postavlja precej ranjene skupnosti in njihova vse bolj uničena nacionalna ter planetarna okolja.